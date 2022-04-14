Nutcash (NCASH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nutcash (NCASH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nutcash (NCASH) Informasjon NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum. Offisiell nettside: https://nutcash.org

Nutcash (NCASH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nutcash (NCASH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.03K $ 84.03K $ 84.03K Total forsyning: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Sirkulerende forsyning: $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K All-time high: $ 0.04601289 $ 0.04601289 $ 0.04601289 All-Time Low: $ 0.00403238 $ 0.00403238 $ 0.00403238 Nåværende pris: $ 0.00982809 $ 0.00982809 $ 0.00982809 Lær mer om Nutcash (NCASH) pris

Nutcash (NCASH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nutcash (NCASH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NCASH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NCASH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCASHs tokenomics, kan du utforske NCASH tokenets livepris!

NCASH prisforutsigelse Vil du vite hvor NCASH kan være på vei? Vår NCASH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NCASH tokenets prisforutsigelse nå!

