Nutcash (NCASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01050638 24 timer høy $ 0.01111259 All Time High $ 0.04601289 Laveste pris $ 0.00403238 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +3.91% Prisendring (7D) +1.77%

Nutcash (NCASH) sanntidsprisen er $0.01107476. I løpet av de siste 24 timene har NCASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01050638 og et toppnivå på $ 0.01111259, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCASH er $ 0.04601289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00403238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCASH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +3.91% over 24 timer og +1.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nutcash (NCASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.31K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.29K Opplagsforsyning 8.52M Total forsyning 10,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Nutcash er $ 94.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCASH er 8.52M, med en total tilgang på 10500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.29K.