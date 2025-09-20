Dagens Nutcash livepris er 0.01107476 USD. Spor prisoppdateringer for NCASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nutcash livepris er 0.01107476 USD. Spor prisoppdateringer for NCASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NCASH

NCASH Prisinformasjon

NCASH Offisiell nettside

NCASH tokenomics

NCASH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nutcash Logo

Nutcash Pris (NCASH)

Ikke oppført

1 NCASH til USD livepris:

$0.01107476
$0.01107476$0.01107476
+3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nutcash (NCASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:40:17 (UTC+8)

Nutcash (NCASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01050638
$ 0.01050638$ 0.01050638
24 timer lav
$ 0.01111259
$ 0.01111259$ 0.01111259
24 timer høy

$ 0.01050638
$ 0.01050638$ 0.01050638

$ 0.01111259
$ 0.01111259$ 0.01111259

$ 0.04601289
$ 0.04601289$ 0.04601289

$ 0.00403238
$ 0.00403238$ 0.00403238

--

+3.91%

+1.77%

+1.77%

Nutcash (NCASH) sanntidsprisen er $0.01107476. I løpet av de siste 24 timene har NCASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01050638 og et toppnivå på $ 0.01111259, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCASH er $ 0.04601289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00403238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCASH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +3.91% over 24 timer og +1.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nutcash (NCASH) Markedsinformasjon

$ 94.31K
$ 94.31K$ 94.31K

--
----

$ 116.29K
$ 116.29K$ 116.29K

8.52M
8.52M 8.52M

10,500,000.0
10,500,000.0 10,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Nutcash er $ 94.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCASH er 8.52M, med en total tilgang på 10500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.29K.

Nutcash (NCASH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nutcash til USD ble $ +0.00041721.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nutcash til USD ble $ +0.0012177429.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nutcash til USD ble $ +0.0031553021.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nutcash til USD ble $ +0.004206583993703513.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00041721+3.91%
30 dager$ +0.0012177429+11.00%
60 dager$ +0.0031553021+28.49%
90 dager$ +0.004206583993703513+61.25%

Hva er Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nutcash (NCASH) Ressurs

Offisiell nettside

Nutcash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nutcash (NCASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nutcash (NCASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nutcash.

Sjekk Nutcashprisprognosen nå!

NCASH til lokale valutaer

Nutcash (NCASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nutcash (NCASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NCASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nutcash (NCASH)

Hvor mye er Nutcash (NCASH) verdt i dag?
Live NCASH prisen i USD er 0.01107476 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NCASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NCASH til USD er $ 0.01107476. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nutcash?
Markedsverdien for NCASH er $ 94.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NCASH?
Den sirkulerende forsyningen av NCASH er 8.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNCASH ?
NCASH oppnådde en ATH-pris på 0.04601289 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NCASH?
NCASH så en ATL-pris på 0.00403238 USD.
Hva er handelsvolumet til NCASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NCASH er -- USD.
Vil NCASH gå høyere i år?
NCASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NCASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:40:17 (UTC+8)

Nutcash (NCASH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.