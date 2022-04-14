NUSA (NUSA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NUSA (NUSA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NUSA (NUSA) Informasjon NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.

Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.

Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.

Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.

Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.

Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)

NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.

The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.

Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)

Offisiell nettside: https://tadpole.finance

NUSA (NUSA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NUSA (NUSA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 945.20K Total forsyning: $ 114.32K Sirkulerende forsyning: $ 92.63K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.17M All-time high: $ 28.28 All-Time Low: $ 5.35 Nåværende pris: $ 10.2

NUSA (NUSA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NUSA (NUSA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUSA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUSA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUSAs tokenomics, kan du utforske NUSA tokenets livepris!

NUSA prisforutsigelse Vil du vite hvor NUSA kan være på vei? Vår NUSA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

