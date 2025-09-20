NUSA (NUSA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 9.74 $ 9.74 $ 9.74 24 timer lav $ 10.14 $ 10.14 $ 10.14 24 timer høy 24 timer lav $ 9.74$ 9.74 $ 9.74 24 timer høy $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 All Time High $ 28.28$ 28.28 $ 28.28 Laveste pris $ 5.35$ 5.35 $ 5.35 Prisendring (1H) -2.49% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) +7.90% Prisendring (7D) +7.90%

NUSA (NUSA) sanntidsprisen er $9.88. I løpet av de siste 24 timene har NUSA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.74 og et toppnivå på $ 10.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUSA er $ 28.28, mens den rekordlave prisen er $ 5.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUSA endret seg med -2.49% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og +7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NUSA (NUSA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 939.54K$ 939.54K $ 939.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 92.63K 92.63K 92.63K Total forsyning 114,319.62774195 114,319.62774195 114,319.62774195

Nåværende markedsverdi på NUSA er $ 939.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUSA er 92.63K, med en total tilgang på 114319.62774195. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.