Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nummus Aeternitas (NUMMUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Informasjon Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value. Offisiell nettside: https://nummus.meme/ Kjøp NUMMUS nå!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nummus Aeternitas (NUMMUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.169721 $ 0.169721 $ 0.169721 All-Time Low: $ 0.00785804 $ 0.00785804 $ 0.00785804 Nåværende pris: $ 0.01217968 $ 0.01217968 $ 0.01217968 Lær mer om Nummus Aeternitas (NUMMUS) pris

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nummus Aeternitas (NUMMUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUMMUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUMMUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUMMUSs tokenomics, kan du utforske NUMMUS tokenets livepris!

NUMMUS prisforutsigelse Vil du vite hvor NUMMUS kan være på vei? Vår NUMMUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUMMUS tokenets prisforutsigelse nå!

