Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01299277 $ 0.01299277 $ 0.01299277 24 timer lav $ 0.0140541 $ 0.0140541 $ 0.0140541 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01299277$ 0.01299277 $ 0.01299277 24 timer høy $ 0.0140541$ 0.0140541 $ 0.0140541 All Time High $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Laveste pris $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -7.00% Prisendring (7D) -43.75% Prisendring (7D) -43.75%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) sanntidsprisen er $0.01306979. I løpet av de siste 24 timene har NUMMUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01299277 og et toppnivå på $ 0.0140541, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUMMUS er $ 0.169721, mens den rekordlave prisen er $ 0.00785804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUMMUS endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -7.00% over 24 timer og -43.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nummus Aeternitas er $ 1.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUMMUS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.