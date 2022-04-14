Nukey (NUKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nukey (NUKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nukey (NUKEY) Informasjon MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD. NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE. Offisiell nettside: https://nukeyonsol.com/ Kjøp NUKEY nå!

Nukey (NUKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nukey (NUKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.07K $ 9.07K $ 9.07K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.07K $ 9.07K $ 9.07K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nukey (NUKEY) pris

Nukey (NUKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nukey (NUKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUKEYs tokenomics, kan du utforske NUKEY tokenets livepris!

