Dagens Nucleus Vision livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NCASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nucleus Vision livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NCASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NCASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nucleus Vision (NCASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:40:03 (UTC+8)

Nucleus Vision (NCASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051116
$ 0.051116$ 0.051116

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nucleus Vision (NCASH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NCASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCASH er $ 0.051116, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCASH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nucleus Vision (NCASH) Markedsinformasjon

$ 98.85K
$ 98.85K$ 98.85K

--
----

$ 340.68K
$ 340.68K$ 340.68K

2.90B
2.90B 2.90B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nucleus Vision er $ 98.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NCASH er 2.90B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 340.68K.

Nucleus Vision (NCASH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nucleus Vision til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nucleus Vision til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nucleus Vision til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nucleus Vision til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-1.06%
60 dager$ 0-2.02%
90 dager$ 0--

Hva er Nucleus Vision (NCASH)

Nitro Network (Formerly Nucleus Vision)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nucleus Vision (NCASH) Ressurs

Offisiell nettside

Nucleus Vision Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nucleus Vision (NCASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nucleus Vision (NCASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nucleus Vision.

Sjekk Nucleus Visionprisprognosen nå!

NCASH til lokale valutaer

Nucleus Vision (NCASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nucleus Vision (NCASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NCASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nucleus Vision (NCASH)

Hvor mye er Nucleus Vision (NCASH) verdt i dag?
Live NCASH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NCASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NCASH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nucleus Vision?
Markedsverdien for NCASH er $ 98.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NCASH?
Den sirkulerende forsyningen av NCASH er 2.90B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNCASH ?
NCASH oppnådde en ATH-pris på 0.051116 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NCASH?
NCASH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NCASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NCASH er -- USD.
Vil NCASH gå høyere i år?
NCASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NCASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Nucleus Vision (NCASH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

