Nucleon xCFX (XCFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.23228 $ 0.23228 $ 0.23228 24 timer lav $ 0.241015 $ 0.241015 $ 0.241015 24 timer høy 24 timer lav $ 0.23228$ 0.23228 $ 0.23228 24 timer høy $ 0.241015$ 0.241015 $ 0.241015 All Time High $ 0.610639$ 0.610639 $ 0.610639 Laveste pris $ 0.064895$ 0.064895 $ 0.064895 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -2.74% Prisendring (7D) -2.74%

Nucleon xCFX (XCFX) sanntidsprisen er $0.234514. I løpet av de siste 24 timene har XCFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.23228 og et toppnivå på $ 0.241015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCFX er $ 0.610639, mens den rekordlave prisen er $ 0.064895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCFX endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nucleon xCFX (XCFX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Opplagsforsyning 15.64M 15.64M 15.64M Total forsyning 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658

Nåværende markedsverdi på Nucleon xCFX er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCFX er 15.64M, med en total tilgang på 15639747.68777658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.67M.