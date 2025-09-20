Dagens Nucleon xCFX livepris er 0.234514 USD. Spor prisoppdateringer for XCFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nucleon xCFX livepris er 0.234514 USD. Spor prisoppdateringer for XCFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nucleon xCFX Pris (XCFX)

1 XCFX til USD livepris:

$0.234514
-2.60%1D
mexc
USD
Nucleon xCFX (XCFX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:56:59 (UTC+8)

Nucleon xCFX (XCFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.23228
24 timer lav
$ 0.241015
24 timer høy

$ 0.23228
$ 0.241015
$ 0.610639
$ 0.064895
-0.09%

-2.65%

-2.74%

-2.74%

Nucleon xCFX (XCFX) sanntidsprisen er $0.234514. I løpet av de siste 24 timene har XCFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.23228 og et toppnivå på $ 0.241015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCFX er $ 0.610639, mens den rekordlave prisen er $ 0.064895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCFX endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nucleon xCFX (XCFX) Markedsinformasjon

$ 3.67M
--
$ 3.67M
15.64M
15,639,747.68777658
Nåværende markedsverdi på Nucleon xCFX er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCFX er 15.64M, med en total tilgang på 15639747.68777658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.67M.

Nucleon xCFX (XCFX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nucleon xCFX til USD ble $ -0.0063935055316671.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nucleon xCFX til USD ble $ -0.0120024265.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nucleon xCFX til USD ble $ -0.0334002577.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nucleon xCFX til USD ble $ +0.14874577264624235.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0063935055316671-2.65%
30 dager$ -0.0120024265-5.11%
60 dager$ -0.0334002577-14.24%
90 dager$ +0.14874577264624235+173.43%

Hva er Nucleon xCFX (XCFX)

Nucleon xCFX (XCFX) Ressurs

Nucleon xCFX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nucleon xCFX (XCFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nucleon xCFX (XCFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nucleon xCFX.

Sjekk Nucleon xCFXprisprognosen nå!

XCFX til lokale valutaer

Nucleon xCFX (XCFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nucleon xCFX (XCFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nucleon xCFX (XCFX)

Hvor mye er Nucleon xCFX (XCFX) verdt i dag?
Live XCFX prisen i USD er 0.234514 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XCFX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XCFX til USD er $ 0.234514. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nucleon xCFX?
Markedsverdien for XCFX er $ 3.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XCFX?
Den sirkulerende forsyningen av XCFX er 15.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCFX ?
XCFX oppnådde en ATH-pris på 0.610639 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XCFX?
XCFX så en ATL-pris på 0.064895 USD.
Hva er handelsvolumet til XCFX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCFX er -- USD.
Vil XCFX gå høyere i år?
XCFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCFX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Nucleon xCFX (XCFX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

