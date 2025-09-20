NOWK (NOWK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001315 $ 0.00001315 $ 0.00001315 24 timer lav $ 0.00001356 $ 0.00001356 $ 0.00001356 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001315$ 0.00001315 $ 0.00001315 24 timer høy $ 0.00001356$ 0.00001356 $ 0.00001356 All Time High $ 0.00137775$ 0.00137775 $ 0.00137775 Laveste pris $ 0.00001315$ 0.00001315 $ 0.00001315 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) -5.98% Prisendring (7D) -5.98%

NOWK (NOWK) sanntidsprisen er $0.00001329. I løpet av de siste 24 timene har NOWK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001315 og et toppnivå på $ 0.00001356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOWK er $ 0.00137775, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001315.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOWK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og -5.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOWK (NOWK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Opplagsforsyning 990.00M 990.00M 990.00M Total forsyning 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NOWK er $ 13.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOWK er 990.00M, med en total tilgang på 990000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.16K.