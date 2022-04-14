Novem Pro (NVM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Novem Pro (NVM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Novem Pro (NVM) Informasjon The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value. Offisiell nettside: https://www.nvm-pro.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1fzolDRHWpwNpyc9IEpqC_452Sb8nVXud/view Kjøp NVM nå!

Novem Pro (NVM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Novem Pro (NVM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.15M $ 94.15M $ 94.15M Total forsyning: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M Sirkulerende forsyning: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.15M $ 94.15M $ 94.15M All-time high: $ 0.973843 $ 0.973843 $ 0.973843 All-Time Low: $ 0.01890379 $ 0.01890379 $ 0.01890379 Nåværende pris: $ 0.410662 $ 0.410662 $ 0.410662 Lær mer om Novem Pro (NVM) pris

Novem Pro (NVM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Novem Pro (NVM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NVM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NVM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NVMs tokenomics, kan du utforske NVM tokenets livepris!

NVM prisforutsigelse Vil du vite hvor NVM kan være på vei? Vår NVM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NVM tokenets prisforutsigelse nå!

