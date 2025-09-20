Novem Pro (NVM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.410526 24 timer lav $ 0.410615 24 timer høy
All Time High $ 0.973843
Laveste pris $ 0.01890379
Prisendring (1H) +0.01%
Prisendring (1D) +0.02%
Prisendring (7D) -0.01%

Novem Pro (NVM) sanntidsprisen er $0.410605. I løpet av de siste 24 timene har NVM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.410526 og et toppnivå på $ 0.410615, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVM er $ 0.973843, mens den rekordlave prisen er $ 0.01890379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Novem Pro (NVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.14M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 94.14M
Opplagsforsyning 229.28M
Total forsyning 229,278,148.6030311

Nåværende markedsverdi på Novem Pro er $ 94.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVM er 229.28M, med en total tilgang på 229278148.6030311. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.14M.