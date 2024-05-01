Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Informasjon Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Offisiell nettside: https://www.audd.digital/ Teknisk dokument: https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf Kjøp AUDD nå!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 163.46K $ 163.46K $ 163.46K Total forsyning: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K Sirkulerende forsyning: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 163.46K $ 163.46K $ 163.46K All-time high: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 All-Time Low: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Nåværende pris: $ 0.64001 $ 0.64001 $ 0.64001 Lær mer om Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) pris

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUDD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUDD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUDDs tokenomics, kan du utforske AUDD tokenets livepris!

AUDD prisforutsigelse Vil du vite hvor AUDD kan være på vei? Vår AUDD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUDD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!