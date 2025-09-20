Dagens Novatti Australian Digital Dollar livepris er 0.667081 USD. Spor prisoppdateringer for AUDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Novatti Australian Digital Dollar livepris er 0.667081 USD. Spor prisoppdateringer for AUDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Novatti Australian Digital Dollar Logo

Novatti Australian Digital Dollar Pris (AUDD)

Ikke oppført

1 AUDD til USD livepris:

$0.667081
$0.667081$0.667081
+2.80%1D
USD
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:35:09 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.64152
$ 0.64152$ 0.64152
24 timer lav
$ 0.667305
$ 0.667305$ 0.667305
24 timer høy

$ 0.64152
$ 0.64152$ 0.64152

$ 0.667305
$ 0.667305$ 0.667305

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

+3.15%

+2.87%

+1.68%

+1.68%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) sanntidsprisen er $0.667081. I løpet av de siste 24 timene har AUDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.64152 og et toppnivå på $ 0.667305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUDD er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.36464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUDD endret seg med +3.15% i løpet av den siste timen, +2.87% over 24 timer og +1.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Markedsinformasjon

$ 169.74K
$ 169.74K$ 169.74K

--
----

$ 169.74K
$ 169.74K$ 169.74K

254.45K
254.45K 254.45K

254,451.297108
254,451.297108 254,451.297108

Nåværende markedsverdi på Novatti Australian Digital Dollar er $ 169.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDD er 254.45K, med en total tilgang på 254451.297108. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.74K.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Novatti Australian Digital Dollar til USD ble $ +0.01862704.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Novatti Australian Digital Dollar til USD ble $ +0.0220120720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Novatti Australian Digital Dollar til USD ble $ +0.0155772752.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Novatti Australian Digital Dollar til USD ble $ +0.1154781523601659.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01862704+2.87%
30 dager$ +0.0220120720+3.30%
60 dager$ +0.0155772752+2.34%
90 dager$ +0.1154781523601659+20.94%

Hva er Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Novatti Australian Digital Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Novatti Australian Digital Dollar.

Sjekk Novatti Australian Digital Dollarprisprognosen nå!

AUDD til lokale valutaer

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUDD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Hvor mye er Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) verdt i dag?
Live AUDD prisen i USD er 0.667081 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AUDD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AUDD til USD er $ 0.667081. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Novatti Australian Digital Dollar?
Markedsverdien for AUDD er $ 169.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AUDD?
Den sirkulerende forsyningen av AUDD er 254.45K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUDD ?
AUDD oppnådde en ATH-pris på 2.16 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AUDD?
AUDD så en ATL-pris på 0.36464 USD.
Hva er handelsvolumet til AUDD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUDD er -- USD.
Vil AUDD gå høyere i år?
AUDD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUDD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:35:09 (UTC+8)

