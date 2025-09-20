Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.64152 $ 0.64152 $ 0.64152 24 timer lav $ 0.667305 $ 0.667305 $ 0.667305 24 timer høy 24 timer lav $ 0.64152$ 0.64152 $ 0.64152 24 timer høy $ 0.667305$ 0.667305 $ 0.667305 All Time High $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Laveste pris $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Prisendring (1H) +3.15% Prisendring (1D) +2.87% Prisendring (7D) +1.68% Prisendring (7D) +1.68%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) sanntidsprisen er $0.667081. I løpet av de siste 24 timene har AUDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.64152 og et toppnivå på $ 0.667305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUDD er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.36464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUDD endret seg med +3.15% i løpet av den siste timen, +2.87% over 24 timer og +1.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.74K$ 169.74K $ 169.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.74K$ 169.74K $ 169.74K Opplagsforsyning 254.45K 254.45K 254.45K Total forsyning 254,451.297108 254,451.297108 254,451.297108

Nåværende markedsverdi på Novatti Australian Digital Dollar er $ 169.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDD er 254.45K, med en total tilgang på 254451.297108. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.74K.