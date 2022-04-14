nounspace ($SPACE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i nounspace ($SPACE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

nounspace ($SPACE) Informasjon nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20). Offisiell nettside: https://nounspace.com

nounspace ($SPACE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nounspace ($SPACE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 321.78K $ 321.78K $ 321.78K Total forsyning: $ 104.19M $ 104.19M $ 104.19M Sirkulerende forsyning: $ 104.19M $ 104.19M $ 104.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 321.78K $ 321.78K $ 321.78K All-time high: $ 0.0445513 $ 0.0445513 $ 0.0445513 All-Time Low: $ 0.00302396 $ 0.00302396 $ 0.00302396 Nåværende pris: $ 0.00309269 $ 0.00309269 $ 0.00309269 Lær mer om nounspace ($SPACE) pris

nounspace ($SPACE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak nounspace ($SPACE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SPACE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SPACE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SPACEs tokenomics, kan du utforske $SPACE tokenets livepris!

$SPACE prisforutsigelse Vil du vite hvor $SPACE kan være på vei? Vår $SPACE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SPACE tokenets prisforutsigelse nå!

