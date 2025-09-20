nounspace ($SPACE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00370682 $ 0.00370682 $ 0.00370682 24 timer lav $ 0.00386506 $ 0.00386506 $ 0.00386506 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00370682$ 0.00370682 $ 0.00370682 24 timer høy $ 0.00386506$ 0.00386506 $ 0.00386506 All Time High $ 0.0445513$ 0.0445513 $ 0.0445513 Laveste pris $ 0.00302396$ 0.00302396 $ 0.00302396 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -21.08% Prisendring (7D) -21.08%

nounspace ($SPACE) sanntidsprisen er $0.00378827. I løpet av de siste 24 timene har $SPACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00370682 og et toppnivå på $ 0.00386506, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SPACE er $ 0.0445513, mens den rekordlave prisen er $ 0.00302396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SPACE endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -21.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nounspace ($SPACE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 394.75K$ 394.75K $ 394.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 394.75K$ 394.75K $ 394.75K Opplagsforsyning 104.13M 104.13M 104.13M Total forsyning 104,131,684.9212972 104,131,684.9212972 104,131,684.9212972

Nåværende markedsverdi på nounspace er $ 394.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SPACE er 104.13M, med en total tilgang på 104131684.9212972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 394.75K.