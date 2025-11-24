Hva er NOTMEME

NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NOTMEME Agent (NOTMEME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.51K $ 17.51K $ 17.51K Total forsyning: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B Sirkulerende forsyning: $ 33.34B $ 33.34B $ 33.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.50K $ 52.50K $ 52.50K All-time high: $ 0.00000951 $ 0.00000951 $ 0.00000951 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NOTMEME Agent (NOTMEME) pris Kjøp NOTMEME nå!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Informasjon Offisiell nettside: https://notmemeagent.ai/ Teknisk dokument: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NOTMEME Agent (NOTMEME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOTMEME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOTMEME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOTMEMEs tokenomics, kan du utforske NOTMEME tokenets livepris!

