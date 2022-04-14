Notional Finance (NOTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Notional Finance (NOTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Notional Finance (NOTE) Informasjon Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Offisiell nettside: https://notional.finance/ Kjøp NOTE nå!

Notional Finance (NOTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Notional Finance (NOTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Total forsyning: $ 97.70M $ 97.70M $ 97.70M Sirkulerende forsyning: $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M All-time high: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 All-Time Low: $ 0.01063645 $ 0.01063645 $ 0.01063645 Nåværende pris: $ 0.04002444 $ 0.04002444 $ 0.04002444 Lær mer om Notional Finance (NOTE) pris

Notional Finance (NOTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Notional Finance (NOTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOTEs tokenomics, kan du utforske NOTE tokenets livepris!

NOTE prisforutsigelse

