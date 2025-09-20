Notional Finance (NOTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 23.42$ 23.42 $ 23.42 Laveste pris $ 0.01063645$ 0.01063645 $ 0.01063645 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.00% Prisendring (7D) -3.00%

Notional Finance (NOTE) sanntidsprisen er $0.04393757. I løpet av de siste 24 timene har NOTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTE er $ 23.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.01063645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Notional Finance (NOTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Opplagsforsyning 47.03M 47.03M 47.03M Total forsyning 97,712,664.35247979 97,712,664.35247979 97,712,664.35247979

Nåværende markedsverdi på Notional Finance er $ 2.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOTE er 47.03M, med en total tilgang på 97712664.35247979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.29M.