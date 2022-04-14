Noti (NOTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Noti (NOTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Noti (NOTI) Informasjon Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Offisiell nettside: https://noti.io/ Teknisk dokument: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Kjøp NOTI nå!

Noti (NOTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Noti (NOTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 144.77K $ 144.77K $ 144.77K Total forsyning: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Sirkulerende forsyning: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M All-time high: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 All-Time Low: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Nåværende pris: $ 0.0046295 $ 0.0046295 $ 0.0046295 Lær mer om Noti (NOTI) pris

Noti (NOTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Noti (NOTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOTIs tokenomics, kan du utforske NOTI tokenets livepris!

NOTI prisforutsigelse Vil du vite hvor NOTI kan være på vei? Vår NOTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOTI tokenets prisforutsigelse nå!

