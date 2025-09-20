Noti (NOTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.24133 Laveste pris $ 0.00412451 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.23%

Noti (NOTI) sanntidsprisen er $0.0046295. I løpet av de siste 24 timene har NOTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTI er $ 0.24133, mens den rekordlave prisen er $ 0.00412451.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noti (NOTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 144.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M Opplagsforsyning 31.27M Total forsyning 230,000,000.0

