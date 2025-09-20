NOTDOG (NOTDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.67% Prisendring (7D) +2.67%

NOTDOG (NOTDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOTDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOTDOG (NOTDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

Nåværende markedsverdi på NOTDOG er $ 6.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOTDOG er 100.00B, med en total tilgang på 99999998266.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.89K.