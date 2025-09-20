Dagens NOTDOG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOTDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOTDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NOTDOG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOTDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOTDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NOTDOG Pris (NOTDOG)

1 NOTDOG til USD livepris:

NOTDOG (NOTDOG) Live prisdiagram
NOTDOG (NOTDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
NOTDOG (NOTDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOTDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOTDOG (NOTDOG) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NOTDOG er $ 6.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOTDOG er 100.00B, med en total tilgang på 99999998266.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.89K.

NOTDOG (NOTDOG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NOTDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NOTDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NOTDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NOTDOG til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+31.17%
60 dager$ 0+5.25%
90 dager$ 0--

Hva er NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NOTDOG (NOTDOG) Ressurs

Offisiell nettside

NOTDOG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NOTDOG (NOTDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NOTDOG (NOTDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NOTDOG.

Sjekk NOTDOGprisprognosen nå!

NOTDOG til lokale valutaer

NOTDOG (NOTDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NOTDOG (NOTDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOTDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NOTDOG (NOTDOG)

Hvor mye er NOTDOG (NOTDOG) verdt i dag?
Live NOTDOG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOTDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOTDOG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NOTDOG?
Markedsverdien for NOTDOG er $ 6.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOTDOG?
Den sirkulerende forsyningen av NOTDOG er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOTDOG ?
NOTDOG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOTDOG?
NOTDOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NOTDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOTDOG er -- USD.
Vil NOTDOG gå høyere i år?
NOTDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOTDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.