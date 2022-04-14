not bitcoin (NOTBTC) tokenomics
Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP
not bitcoin (NOTBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak not bitcoin (NOTBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet NOTBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange NOTBTC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår NOTBTCs tokenomics, kan du utforske NOTBTC tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.