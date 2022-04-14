not bitcoin (NOTBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i not bitcoin (NOTBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

not bitcoin (NOTBTC) Informasjon Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Offisiell nettside: https://www.notbtc-cto.xyz/ Kjøp NOTBTC nå!

not bitcoin (NOTBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for not bitcoin (NOTBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.42K $ 21.42K $ 21.42K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.42K $ 21.42K $ 21.42K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om not bitcoin (NOTBTC) pris

not bitcoin (NOTBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak not bitcoin (NOTBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOTBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOTBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOTBTCs tokenomics, kan du utforske NOTBTC tokenets livepris!

NOTBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor NOTBTC kan være på vei? Vår NOTBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOTBTC tokenets prisforutsigelse nå!

