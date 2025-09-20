Dagens not bitcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOTBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOTBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens not bitcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOTBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOTBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

not bitcoin Logo

not bitcoin Pris (NOTBTC)

Ikke oppført

1 NOTBTC til USD livepris:

--
----
-3.70%1D
USD
not bitcoin (NOTBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:39:42 (UTC+8)

not bitcoin (NOTBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-3.78%

-14.22%

-14.22%

not bitcoin (NOTBTC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOTBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTBTC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTBTC endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -3.78% over 24 timer og -14.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

not bitcoin (NOTBTC) Markedsinformasjon

$ 25.56K
$ 25.56K$ 25.56K

--
----

$ 25.56K
$ 25.56K$ 25.56K

999.72M
999.72M 999.72M

999,716,312.030522
999,716,312.030522 999,716,312.030522

Nåværende markedsverdi på not bitcoin er $ 25.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOTBTC er 999.72M, med en total tilgang på 999716312.030522. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.56K.

not bitcoin (NOTBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på not bitcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på not bitcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på not bitcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på not bitcoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.78%
30 dager$ 0+5.88%
60 dager$ 0+5.99%
90 dager$ 0--

Hva er not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

not bitcoin (NOTBTC) Ressurs

Offisiell nettside

not bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil not bitcoin (NOTBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine not bitcoin (NOTBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for not bitcoin.

Sjekk not bitcoinprisprognosen nå!

NOTBTC til lokale valutaer

not bitcoin (NOTBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak not bitcoin (NOTBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOTBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om not bitcoin (NOTBTC)

Hvor mye er not bitcoin (NOTBTC) verdt i dag?
Live NOTBTC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOTBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOTBTC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for not bitcoin?
Markedsverdien for NOTBTC er $ 25.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOTBTC?
Den sirkulerende forsyningen av NOTBTC er 999.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOTBTC ?
NOTBTC oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOTBTC?
NOTBTC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NOTBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOTBTC er -- USD.
Vil NOTBTC gå høyere i år?
NOTBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOTBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.