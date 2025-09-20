not bitcoin (NOTBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -3.78% Prisendring (7D) -14.22% Prisendring (7D) -14.22%

not bitcoin (NOTBTC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOTBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOTBTC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOTBTC endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -3.78% over 24 timer og -14.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

not bitcoin (NOTBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,716,312.030522 999,716,312.030522 999,716,312.030522

Nåværende markedsverdi på not bitcoin er $ 25.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOTBTC er 999.72M, med en total tilgang på 999716312.030522. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.56K.