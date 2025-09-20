Not a Security (NAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001855 24 timer lav $ 0.0000188 24 timer høy All Time High $ 0.00075485 Laveste pris $ 0.00000951 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.63% Prisendring (7D) -4.40%

Not a Security (NAS) sanntidsprisen er $0.0000188. I løpet av de siste 24 timene har NAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001855 og et toppnivå på $ 0.0000188, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAS er $ 0.00075485, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000951.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.63% over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Not a Security (NAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.76K Opplagsforsyning 998.05M Total forsyning 998,054,087.684377

Nåværende markedsverdi på Not a Security er $ 18.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAS er 998.05M, med en total tilgang på 998054087.684377. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.76K.