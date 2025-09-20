Dagens Not a Security livepris er 0.0000188 USD. Spor prisoppdateringer for NAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Not a Security livepris er 0.0000188 USD. Spor prisoppdateringer for NAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NAS

NAS Prisinformasjon

NAS teknisk dokument

NAS Offisiell nettside

NAS tokenomics

NAS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Not a Security Logo

Not a Security Pris (NAS)

Ikke oppført

1 NAS til USD livepris:

--
----
+0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Not a Security (NAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:41 (UTC+8)

Not a Security (NAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001855
$ 0.00001855$ 0.00001855
24 timer lav
$ 0.0000188
$ 0.0000188$ 0.0000188
24 timer høy

$ 0.00001855
$ 0.00001855$ 0.00001855

$ 0.0000188
$ 0.0000188$ 0.0000188

$ 0.00075485
$ 0.00075485$ 0.00075485

$ 0.00000951
$ 0.00000951$ 0.00000951

--

+0.63%

-4.40%

-4.40%

Not a Security (NAS) sanntidsprisen er $0.0000188. I løpet av de siste 24 timene har NAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001855 og et toppnivå på $ 0.0000188, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAS er $ 0.00075485, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000951.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.63% over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Not a Security (NAS) Markedsinformasjon

$ 18.76K
$ 18.76K$ 18.76K

--
----

$ 18.76K
$ 18.76K$ 18.76K

998.05M
998.05M 998.05M

998,054,087.684377
998,054,087.684377 998,054,087.684377

Nåværende markedsverdi på Not a Security er $ 18.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAS er 998.05M, med en total tilgang på 998054087.684377. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.76K.

Not a Security (NAS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Not a Security til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Not a Security til USD ble $ +0.0000032755.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Not a Security til USD ble $ +0.0000032231.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Not a Security til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.63%
30 dager$ +0.0000032755+17.42%
60 dager$ +0.0000032231+17.14%
90 dager$ 0--

Hva er Not a Security (NAS)

It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Not a Security (NAS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Not a Security Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Not a Security (NAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Not a Security (NAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Not a Security.

Sjekk Not a Securityprisprognosen nå!

NAS til lokale valutaer

Not a Security (NAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Not a Security (NAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Not a Security (NAS)

Hvor mye er Not a Security (NAS) verdt i dag?
Live NAS prisen i USD er 0.0000188 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAS til USD er $ 0.0000188. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Not a Security?
Markedsverdien for NAS er $ 18.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAS?
Den sirkulerende forsyningen av NAS er 998.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAS ?
NAS oppnådde en ATH-pris på 0.00075485 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAS?
NAS så en ATL-pris på 0.00000951 USD.
Hva er handelsvolumet til NAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAS er -- USD.
Vil NAS gå høyere i år?
NAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:41 (UTC+8)

Not a Security (NAS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.