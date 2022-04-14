NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NOT A CHILL GUY (PHILLIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Informasjon The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Offisiell nettside: https://memsite.fun/phillip Kjøp PHILLIP nå!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NOT A CHILL GUY (PHILLIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K Total forsyning: $ 996.12M $ 996.12M $ 996.12M Sirkulerende forsyning: $ 996.12M $ 996.12M $ 996.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NOT A CHILL GUY (PHILLIP) pris

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NOT A CHILL GUY (PHILLIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHILLIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHILLIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHILLIPs tokenomics, kan du utforske PHILLIP tokenets livepris!

PHILLIP prisforutsigelse Vil du vite hvor PHILLIP kan være på vei? Vår PHILLIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHILLIP tokenets prisforutsigelse nå!

