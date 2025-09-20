NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) -0.65% Prisendring (7D) -1.48%

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PHILLIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHILLIP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHILLIP endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.75K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.75K Opplagsforsyning 996.12M Total forsyning 996,119,135.482118

Nåværende markedsverdi på NOT A CHILL GUY er $ 12.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHILLIP er 996.12M, med en total tilgang på 996119135.482118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.75K.