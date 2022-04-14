Nostra (NSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nostra (NSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nostra (NSTR) Informasjon Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Offisiell nettside: https://nostra.finance/ Teknisk dokument: https://docs.nostra.finance/ Kjøp NSTR nå!

Nostra (NSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nostra (NSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M All-time high: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 All-Time Low: $ 0.01581643 $ 0.01581643 $ 0.01581643 Nåværende pris: $ 0.01588743 $ 0.01588743 $ 0.01588743 Lær mer om Nostra (NSTR) pris

Nostra (NSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nostra (NSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSTRs tokenomics, kan du utforske NSTR tokenets livepris!

NSTR prisforutsigelse Vil du vite hvor NSTR kan være på vei? Vår NSTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NSTR tokenets prisforutsigelse nå!

