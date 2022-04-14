Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nostra Staked STRK (NSTSTRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Informasjon stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Offisiell nettside: https://nostra.finance/ Kjøp NSTSTRK nå!

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nostra Staked STRK (NSTSTRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.64K $ 169.64K $ 169.64K Total forsyning: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Sirkulerende forsyning: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 169.64K $ 169.64K $ 169.64K All-time high: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 All-Time Low: $ 0.096074 $ 0.096074 $ 0.096074 Nåværende pris: $ 0.12373 $ 0.12373 $ 0.12373 Lær mer om Nostra Staked STRK (NSTSTRK) pris

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nostra Staked STRK (NSTSTRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSTSTRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSTSTRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSTSTRKs tokenomics, kan du utforske NSTSTRK tokenets livepris!

