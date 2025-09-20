Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.126482 24 timer lav $ 0.131609 24 timer høy All Time High $ 2.2 Laveste pris $ 0.096074 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.20% Prisendring (7D) -6.54%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) sanntidsprisen er $0.126818. I løpet av de siste 24 timene har NSTSTRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.126482 og et toppnivå på $ 0.131609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSTSTRK er $ 2.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.096074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSTSTRK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.20% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 173.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 173.89K Opplagsforsyning 1.37M Total forsyning 1,371,141.0297871

Nåværende markedsverdi på Nostra Staked STRK er $ 173.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSTSTRK er 1.37M, med en total tilgang på 1371141.0297871. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 173.89K.