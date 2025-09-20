Dagens Nostra livepris er 0.01644577 USD. Spor prisoppdateringer for NSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nostra livepris er 0.01644577 USD. Spor prisoppdateringer for NSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nostra Pris (NSTR)

1 NSTR til USD livepris:

$0.01646055
-2.20%1D
-2.20%1D
Nostra (NSTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:05 (UTC+8)

Nostra (NSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01643477
$ 0.01643477$ 0.01643477
24 timer lav
$ 0.0168483
$ 0.0168483$ 0.0168483
24 timer høy

$ 0.01643477
$ 0.01643477$ 0.01643477

$ 0.0168483
$ 0.0168483$ 0.0168483

$ 0.220377
$ 0.220377$ 0.220377

$ 0.01643477
$ 0.01643477$ 0.01643477

-0.09%

-2.31%

-7.21%

-7.21%

Nostra (NSTR) sanntidsprisen er $0.01644577. I løpet av de siste 24 timene har NSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01643477 og et toppnivå på $ 0.0168483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSTR er $ 0.220377, mens den rekordlave prisen er $ 0.01643477.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSTR endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -7.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nostra (NSTR) Markedsinformasjon

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nostra er $ 1.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSTR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.65M.

Nostra (NSTR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nostra til USD ble $ -0.00038964792882993.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nostra til USD ble $ -0.0042335013.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nostra til USD ble $ -0.0053562442.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nostra til USD ble $ -0.004180444914848503.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00038964792882993-2.31%
30 dager$ -0.0042335013-25.74%
60 dager$ -0.0053562442-32.56%
90 dager$ -0.004180444914848503-20.26%

Hva er Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nostra (NSTR) Ressurs

Offisiell nettside

Nostra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nostra (NSTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nostra (NSTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nostra.

Sjekk Nostraprisprognosen nå!

NSTR til lokale valutaer

Nostra (NSTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nostra (NSTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NSTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nostra (NSTR)

Hvor mye er Nostra (NSTR) verdt i dag?
Live NSTR prisen i USD er 0.01644577 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NSTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NSTR til USD er $ 0.01644577. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nostra?
Markedsverdien for NSTR er $ 1.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NSTR?
Den sirkulerende forsyningen av NSTR er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNSTR ?
NSTR oppnådde en ATH-pris på 0.220377 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NSTR?
NSTR så en ATL-pris på 0.01643477 USD.
Hva er handelsvolumet til NSTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NSTR er -- USD.
Vil NSTR gå høyere i år?
NSTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NSTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:05 (UTC+8)

