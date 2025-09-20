Nostra (NSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01643477 $ 0.01643477 $ 0.01643477 24 timer lav $ 0.0168483 $ 0.0168483 $ 0.0168483 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01643477$ 0.01643477 $ 0.01643477 24 timer høy $ 0.0168483$ 0.0168483 $ 0.0168483 All Time High $ 0.220377$ 0.220377 $ 0.220377 Laveste pris $ 0.01643477$ 0.01643477 $ 0.01643477 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.31% Prisendring (7D) -7.21% Prisendring (7D) -7.21%

Nostra (NSTR) sanntidsprisen er $0.01644577. I løpet av de siste 24 timene har NSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01643477 og et toppnivå på $ 0.0168483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSTR er $ 0.220377, mens den rekordlave prisen er $ 0.01643477.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSTR endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -7.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nostra (NSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nostra er $ 1.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSTR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.65M.