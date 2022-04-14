Nose Candy (COCAINE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nose Candy (COCAINE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nose Candy (COCAINE) Informasjon Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride! Offisiell nettside: https://nosecandy.io/ Kjøp COCAINE nå!

Nose Candy (COCAINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nose Candy (COCAINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K Total forsyning: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Sirkulerende forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.06K $ 43.06K $ 43.06K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Nose Candy (COCAINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nose Candy (COCAINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCAINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCAINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCAINEs tokenomics, kan du utforske COCAINE tokenets livepris!

