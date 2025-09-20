Nose Candy (COCAINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) -1.44% Prisendring (7D) -1.44%

Nose Candy (COCAINE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COCAINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCAINE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCAINE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nose Candy (COCAINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K Opplagsforsyning 6.00B 6.00B 6.00B Total forsyning 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

Nåværende markedsverdi på Nose Candy er $ 36.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COCAINE er 6.00B, med en total tilgang på 6969696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.87K.