Dagens Nose Candy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for COCAINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COCAINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COCAINE

COCAINE Prisinformasjon

COCAINE Offisiell nettside

COCAINE tokenomics

COCAINE Prisprognose

Nose Candy Logo

Nose Candy Pris (COCAINE)

Ikke oppført

1 COCAINE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nose Candy (COCAINE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:22:50 (UTC+8)

Nose Candy (COCAINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+0.10%

-1.44%

-1.44%

Nose Candy (COCAINE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COCAINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCAINE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCAINE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nose Candy (COCAINE) Markedsinformasjon

$ 36.89K
$ 36.89K$ 36.89K

--
----

$ 42.87K
$ 42.87K$ 42.87K

6.00B
6.00B 6.00B

6,969,696,969.0
6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

Nåværende markedsverdi på Nose Candy er $ 36.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COCAINE er 6.00B, med en total tilgang på 6969696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.87K.

Nose Candy (COCAINE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nose Candy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nose Candy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nose Candy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nose Candy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.10%
30 dager$ 0+0.49%
60 dager$ 0+19.96%
90 dager$ 0--

Hva er Nose Candy (COCAINE)

Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nose Candy (COCAINE) Ressurs

Offisiell nettside

Nose Candy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nose Candy (COCAINE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nose Candy (COCAINE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nose Candy.

Sjekk Nose Candyprisprognosen nå!

COCAINE til lokale valutaer

Nose Candy (COCAINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nose Candy (COCAINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COCAINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nose Candy (COCAINE)

Hvor mye er Nose Candy (COCAINE) verdt i dag?
Live COCAINE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COCAINE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COCAINE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nose Candy?
Markedsverdien for COCAINE er $ 36.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COCAINE?
Den sirkulerende forsyningen av COCAINE er 6.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOCAINE ?
COCAINE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COCAINE?
COCAINE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til COCAINE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COCAINE er -- USD.
Vil COCAINE gå høyere i år?
COCAINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COCAINE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:22:50 (UTC+8)

