Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Offisiell nettside: https://nordfinance.io/

Nord Finance (NORD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nord Finance (NORD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.22K $ 66.22K $ 66.22K Total forsyning: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Sirkulerende forsyning: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.50K $ 81.50K $ 81.50K All-time high: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 All-Time Low: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Nåværende pris: $ 0.00895569 $ 0.00895569 $ 0.00895569 Lær mer om Nord Finance (NORD) pris

Nord Finance (NORD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nord Finance (NORD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NORD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NORD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NORDs tokenomics, kan du utforske NORD tokenets livepris!

NORD prisforutsigelse Vil du vite hvor NORD kan være på vei? Vår NORD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

