Nord Finance (NORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00891049 $ 0.00891049 $ 0.00891049 24 timer lav $ 0.00907242 $ 0.00907242 $ 0.00907242 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00891049$ 0.00891049 $ 0.00891049 24 timer høy $ 0.00907242$ 0.00907242 $ 0.00907242 All Time High $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 Laveste pris $ 0.00325074$ 0.00325074 $ 0.00325074 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.25% Prisendring (7D) -6.17% Prisendring (7D) -6.17%

Nord Finance (NORD) sanntidsprisen er $0.00895569. I løpet av de siste 24 timene har NORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00891049 og et toppnivå på $ 0.00907242, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORD er $ 18.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.00325074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nord Finance (NORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.22K$ 66.22K $ 66.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.50K$ 81.50K $ 81.50K Opplagsforsyning 7.39M 7.39M 7.39M Total forsyning 9,100,000.0 9,100,000.0 9,100,000.0

Nåværende markedsverdi på Nord Finance er $ 66.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORD er 7.39M, med en total tilgang på 9100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.50K.