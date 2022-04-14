Noot Noot (NOOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Noot Noot (NOOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Noot Noot (NOOT) Informasjon Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem. Offisiell nettside: https://nootonabstract.xyz/ Kjøp NOOT nå!

Noot Noot (NOOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Noot Noot (NOOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M All-time high: $ 0.02524932 $ 0.02524932 $ 0.02524932 All-Time Low: $ 0.00112054 $ 0.00112054 $ 0.00112054 Nåværende pris: $ 0.00254537 $ 0.00254537 $ 0.00254537 Lær mer om Noot Noot (NOOT) pris

Noot Noot (NOOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Noot Noot (NOOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOOTs tokenomics, kan du utforske NOOT tokenets livepris!

