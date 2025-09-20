Dagens Noot Noot livepris er 0.00323676 USD. Spor prisoppdateringer for NOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Noot Noot livepris er 0.00323676 USD. Spor prisoppdateringer for NOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOOT

NOOT Prisinformasjon

NOOT Offisiell nettside

NOOT tokenomics

NOOT Prisprognose

Noot Noot Pris (NOOT)

1 NOOT til USD livepris:

$0.00323676
$0.00323676
-5.20%1D
Noot Noot (NOOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:24:11 (UTC+8)

Noot Noot (NOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00323703
$ 0.00323703
24 timer lav
$ 0.00360968
$ 0.00360968
24 timer høy

$ 0.00323703
$ 0.00323703

$ 0.00360968
$ 0.00360968

$ 0.02524932
$ 0.02524932

$ 0.00112054
$ 0.00112054

-0.62%

-5.29%

-3.94%

-3.94%

Noot Noot (NOOT) sanntidsprisen er $0.00323676. I løpet av de siste 24 timene har NOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00323703 og et toppnivå på $ 0.00360968, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOOT er $ 0.02524932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00112054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOOT endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -5.29% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noot Noot (NOOT) Markedsinformasjon

$ 3.24M
$ 3.24M

--
--

$ 3.24M
$ 3.24M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Noot Noot er $ 3.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOOT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.24M.

Noot Noot (NOOT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Noot Noot til USD ble $ -0.000180865584891071.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Noot Noot til USD ble $ -0.0012804535.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Noot Noot til USD ble $ -0.0026210382.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Noot Noot til USD ble $ -0.006254108353897326.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000180865584891071-5.29%
30 dager$ -0.0012804535-39.55%
60 dager$ -0.0026210382-80.97%
90 dager$ -0.006254108353897326-65.89%

Hva er Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Noot Noot (NOOT) Ressurs

Noot Noot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Noot Noot (NOOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Noot Noot (NOOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Noot Noot.

Sjekk Noot Nootprisprognosen nå!

NOOT til lokale valutaer

Noot Noot (NOOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Noot Noot (NOOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Noot Noot (NOOT)

Hvor mye er Noot Noot (NOOT) verdt i dag?
Live NOOT prisen i USD er 0.00323676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOOT til USD er $ 0.00323676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Noot Noot?
Markedsverdien for NOOT er $ 3.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOOT?
Den sirkulerende forsyningen av NOOT er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOOT ?
NOOT oppnådde en ATH-pris på 0.02524932 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOOT?
NOOT så en ATL-pris på 0.00112054 USD.
Hva er handelsvolumet til NOOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOOT er -- USD.
Vil NOOT gå høyere i år?
NOOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:24:11 (UTC+8)

Noot Noot (NOOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

