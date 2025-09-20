Noot Noot (NOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00323703 $ 0.00323703 $ 0.00323703 24 timer lav $ 0.00360968 $ 0.00360968 $ 0.00360968 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00323703$ 0.00323703 $ 0.00323703 24 timer høy $ 0.00360968$ 0.00360968 $ 0.00360968 All Time High $ 0.02524932$ 0.02524932 $ 0.02524932 Laveste pris $ 0.00112054$ 0.00112054 $ 0.00112054 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -5.29% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

Noot Noot (NOOT) sanntidsprisen er $0.00323676. I løpet av de siste 24 timene har NOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00323703 og et toppnivå på $ 0.00360968, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOOT er $ 0.02524932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00112054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOOT endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -5.29% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noot Noot (NOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Noot Noot er $ 3.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOOT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.24M.