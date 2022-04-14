Noooomeme (NOOOO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Noooomeme (NOOOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Noooomeme (NOOOO) Informasjon Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Offisiell nettside: https://noooo.meme/

Noooomeme (NOOOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Noooomeme (NOOOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 641.39K $ 641.39K $ 641.39K Total forsyning: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Sirkulerende forsyning: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 641.39K $ 641.39K $ 641.39K All-time high: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00064283 $ 0.00064283 $ 0.00064283 Lær mer om Noooomeme (NOOOO) pris

Noooomeme (NOOOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Noooomeme (NOOOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOOOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOOOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOOOOs tokenomics, kan du utforske NOOOO tokenets livepris!

