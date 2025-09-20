Noooomeme (NOOOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00067865 $ 0.00067865 $ 0.00067865 24 timer lav $ 0.00070657 $ 0.00070657 $ 0.00070657 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00067865$ 0.00067865 $ 0.00067865 24 timer høy $ 0.00070657$ 0.00070657 $ 0.00070657 All Time High $ 0.00755141$ 0.00755141 $ 0.00755141 Laveste pris $ 0.00043309$ 0.00043309 $ 0.00043309 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -2.17% Prisendring (7D) -1.37% Prisendring (7D) -1.37%

Noooomeme (NOOOO) sanntidsprisen er $0.00068782. I løpet av de siste 24 timene har NOOOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00067865 og et toppnivå på $ 0.00070657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOOOO er $ 0.00755141, mens den rekordlave prisen er $ 0.00043309.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOOOO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noooomeme (NOOOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 689.67K$ 689.67K $ 689.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 689.67K$ 689.67K $ 689.67K Opplagsforsyning 997.77M 997.77M 997.77M Total forsyning 997,770,348.211531 997,770,348.211531 997,770,348.211531

Nåværende markedsverdi på Noooomeme er $ 689.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOOOO er 997.77M, med en total tilgang på 997770348.211531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 689.67K.