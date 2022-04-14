Noon USN (USN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Noon USN (USN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Noon USN (USN) Informasjon Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Offisiell nettside: https://www.noon.capital/ Kjøp USN nå!

Noon USN (USN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Noon USN (USN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.95M Total forsyning: $ 22.95M Sirkulerende forsyning: $ 22.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.95M All-time high: $ 1.007 All-Time Low: $ 0.988079 Nåværende pris: $ 1.0

Noon USN (USN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Noon USN (USN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USNs tokenomics, kan du utforske USN tokenets livepris!

USN prisforutsigelse Vil du vite hvor USN kan være på vei? Vår USN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USN tokenets prisforutsigelse nå!

