Noon USN (USN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.997004 24 timer lav $ 1.004 24 timer høy All Time High $ 1.007 Laveste pris $ 0.988079 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -0.04%

Noon USN (USN) sanntidsprisen er $0.99962. I løpet av de siste 24 timene har USN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.997004 og et toppnivå på $ 1.004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USN er $ 1.007, mens den rekordlave prisen er $ 0.988079.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USN endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noon USN (USN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.98M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.98M Opplagsforsyning 22.99M Total forsyning 22,989,449.76435812

Nåværende markedsverdi på Noon USN er $ 22.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USN er 22.99M, med en total tilgang på 22989449.76435812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.98M.