noo (NOO) Informasjon $noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together. Offisiell nettside: https://www.noosolana.fun/ Kjøp NOO nå!

noo (NOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for noo (NOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.21K $ 10.21K $ 10.21K Total forsyning: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M Sirkulerende forsyning: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.21K $ 10.21K $ 10.21K All-time high: $ 0.00015562 $ 0.00015562 $ 0.00015562 All-Time Low: $ 0.00000548 $ 0.00000548 $ 0.00000548 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om noo (NOO) pris

noo (NOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak noo (NOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOOs tokenomics, kan du utforske NOO tokenets livepris!

NOO prisforutsigelse Vil du vite hvor NOO kan være på vei? Vår NOO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOO tokenets prisforutsigelse nå!

