Dagens noo livepris er 0.00001024 USD. Spor prisoppdateringer for NOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens noo livepris er 0.00001024 USD. Spor prisoppdateringer for NOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOO

NOO Prisinformasjon

NOO Offisiell nettside

NOO tokenomics

NOO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

noo Logo

noo Pris (NOO)

Ikke oppført

1 NOO til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
noo (NOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:55:37 (UTC+8)

noo (NOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015562
$ 0.00015562$ 0.00015562

$ 0.00000548
$ 0.00000548$ 0.00000548

--

--

+6.64%

+6.64%

noo (NOO) sanntidsprisen er $0.00001024. I løpet av de siste 24 timene har NOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOO er $ 0.00015562, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000548.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

noo (NOO) Markedsinformasjon

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

--
----

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

997.03M
997.03M 997.03M

997,034,980.331882
997,034,980.331882 997,034,980.331882

Nåværende markedsverdi på noo er $ 10.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOO er 997.03M, med en total tilgang på 997034980.331882. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.21K.

noo (NOO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på noo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på noo til USD ble $ +0.0000026061.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på noo til USD ble $ +0.0000023194.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på noo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000026061+25.45%
60 dager$ +0.0000023194+22.65%
90 dager$ 0--

Hva er noo (NOO)

$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

noo (NOO) Ressurs

Offisiell nettside

noo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil noo (NOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine noo (NOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for noo.

Sjekk nooprisprognosen nå!

NOO til lokale valutaer

noo (NOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak noo (NOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om noo (NOO)

Hvor mye er noo (NOO) verdt i dag?
Live NOO prisen i USD er 0.00001024 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOO til USD er $ 0.00001024. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for noo?
Markedsverdien for NOO er $ 10.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOO?
Den sirkulerende forsyningen av NOO er 997.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOO ?
NOO oppnådde en ATH-pris på 0.00015562 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOO?
NOO så en ATL-pris på 0.00000548 USD.
Hva er handelsvolumet til NOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOO er -- USD.
Vil NOO gå høyere i år?
NOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:55:37 (UTC+8)

noo (NOO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.