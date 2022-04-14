NON OF US (NON) tokenomics

NON OF US (NON) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i NON OF US (NON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

NON OF US (NON) Informasjon

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is.

Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental.

Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

Offisiell nettside:
https://nonof.us/

NON OF US (NON) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NON OF US (NON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.19K
$ 4.19K$ 4.19K
Total forsyning:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
Sirkulerende forsyning:
$ 849.79M
$ 849.79M$ 849.79M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K
All-time high:
$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

NON OF US (NON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak NON OF US (NON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NON tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NONs tokenomics, kan du utforske NON tokenets livepris!

NON prisforutsigelse

Vil du vite hvor NON kan være på vei? Vår NON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.