NON OF US (NON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00550276$ 0.00550276 $ 0.00550276 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -13.10% Prisendring (7D) -6.08% Prisendring (7D) -6.08%

NON OF US (NON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NON er $ 0.00550276, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NON endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -13.10% over 24 timer og -6.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NON OF US (NON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Opplagsforsyning 849.79M 849.79M 849.79M Total forsyning 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

Nåværende markedsverdi på NON OF US er $ 4.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NON er 849.79M, med en total tilgang på 999690544.2201002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.71K.