Nominex (NMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00268723 $ 0.00268723 $ 0.00268723 24 timer lav $ 0.00273402 $ 0.00273402 $ 0.00273402 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00268723$ 0.00268723 $ 0.00268723 24 timer høy $ 0.00273402$ 0.00273402 $ 0.00273402 All Time High $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 Laveste pris $ 0.00267712$ 0.00267712 $ 0.00267712 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.19% Prisendring (7D) -0.19%

Nominex (NMX) sanntidsprisen er $0.00271301. I løpet av de siste 24 timene har NMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00268723 og et toppnivå på $ 0.00273402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NMX er $ 8.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.00267712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NMX endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nominex (NMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 608.79K$ 608.79K $ 608.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 608.79K$ 608.79K $ 608.79K Opplagsforsyning 224.16M 224.16M 224.16M Total forsyning 224,160,636.779705 224,160,636.779705 224,160,636.779705

Nåværende markedsverdi på Nominex er $ 608.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NMX er 224.16M, med en total tilgang på 224160636.779705. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 608.79K.