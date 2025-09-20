NOME (NOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0016932 24 timer høy $ 0.00169389 All Time High $ 0.092531 Laveste pris $ 0.00169169 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.17%

NOME (NOME) sanntidsprisen er $0.00169375. I løpet av de siste 24 timene har NOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016932 og et toppnivå på $ 0.00169389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOME er $ 0.092531, mens den rekordlave prisen er $ 0.00169169.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOME (NOME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.17K Opplagsforsyning 6.57M Total forsyning 12,500,000.0

Nåværende markedsverdi på NOME er $ 11.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOME er 6.57M, med en total tilgang på 12500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.17K.