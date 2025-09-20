Dagens NOME livepris er 0.00169375 USD. Spor prisoppdateringer for NOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NOME livepris er 0.00169375 USD. Spor prisoppdateringer for NOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOME

NOME Prisinformasjon

NOME teknisk dokument

NOME Offisiell nettside

NOME tokenomics

NOME Prisprognose

NOME Logo

NOME Pris (NOME)

Ikke oppført

1 NOME til USD livepris:

$0.00169375
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
NOME (NOME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:34 (UTC+8)

NOME (NOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0016932
24 timer lav
$ 0.00169389
24 timer høy

$ 0.0016932
$ 0.00169389
$ 0.092531
$ 0.00169169
NOME (NOME) sanntidsprisen er $0.00169375. I løpet av de siste 24 timene har NOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016932 og et toppnivå på $ 0.00169389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOME er $ 0.092531, mens den rekordlave prisen er $ 0.00169169.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOME (NOME) Markedsinformasjon

$ 11.12K
--
$ 21.17K
6.57M
12,500,000.0
Nåværende markedsverdi på NOME er $ 11.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOME er 6.57M, med en total tilgang på 12500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.17K.

NOME (NOME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NOME til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NOME til USD ble $ -0.0001518528.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NOME til USD ble $ -0.0002087204.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NOME til USD ble $ -0.0001108307205000688.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ -0.0001518528-8.96%
60 dager$ -0.0002087204-12.32%
90 dager$ -0.0001108307205000688-6.14%

Hva er NOME (NOME)

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

NOME (NOME) Ressurs

NOME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NOME (NOME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NOME (NOME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NOME.

Sjekk NOMEprisprognosen nå!

NOME til lokale valutaer

NOME (NOME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NOME (NOME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NOME (NOME)

Hvor mye er NOME (NOME) verdt i dag?
Live NOME prisen i USD er 0.00169375 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOME til USD er $ 0.00169375. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NOME?
Markedsverdien for NOME er $ 11.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOME?
Den sirkulerende forsyningen av NOME er 6.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOME ?
NOME oppnådde en ATH-pris på 0.092531 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOME?
NOME så en ATL-pris på 0.00169169 USD.
Hva er handelsvolumet til NOME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOME er -- USD.
Vil NOME gå høyere i år?
NOME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:34 (UTC+8)

