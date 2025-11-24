NOKKI pris i dag

Sanntids NOKKI (NOKKI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NOKKI til USD konverteringssats er -- per NOKKI.

NOKKI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,271.55, med en sirkulerende forsyning på 999.27M NOKKI. I løpet av de siste 24 timene NOKKI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0027141, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NOKKI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NOKKI (NOKKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Opplagsforsyning 999.27M 999.27M 999.27M Total forsyning 999,267,231.586353 999,267,231.586353 999,267,231.586353

Nåværende markedsverdi på NOKKI er $ 6.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOKKI er 999.27M, med en total tilgang på 999267231.586353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.27K.