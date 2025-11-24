NOI Token pris i dag

Sanntids NOI Token (NOI) pris i dag er $ 0.0000435, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NOI til USD konverteringssats er $ 0.0000435 per NOI.

NOI Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,535.91, med en sirkulerende forsyning på 380.12M NOI. I løpet av de siste 24 timene NOI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00104937, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002441.

Kortsiktig har NOI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NOI Token (NOI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Opplagsforsyning 380.12M 380.12M 380.12M Total forsyning 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

