nofap (NOFAP) tokenomics

nofap (NOFAP) Informasjon

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners"

Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

https://nofapcult.wtf/

nofap (NOFAP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nofap (NOFAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 55.86K
Total forsyning:
$ 999.75M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.75M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 55.86K
All-time high:
$ 0.00177562
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
nofap (NOFAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak nofap (NOFAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NOFAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NOFAP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NOFAPs tokenomics, kan du utforske NOFAP tokenets livepris!

NOFAP prisforutsigelse

Vil du vite hvor NOFAP kan være på vei? Vår NOFAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

Ansvarsfraskrivelse

